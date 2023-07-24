В России вводятся штрафы за неустранение нарушений законодательства об иноагентах

Максимальная сумма штрафа составит 300 тыс. рублей

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о штрафах до 300 тыс. рублей за невыполнение предписания либо предупреждения Минюста России об устранении нарушений законодательства об иноагентах. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон вносит изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях и устанавливает, что за невыполнение в срок соответствующего предписания Минюста штраф для граждан составит до 50 тыс. рублей, для должностных лиц - до 100 тыс. рублей, для юридических лиц - до 300 тыс. рублей.

Закон вступает в силу через 10 дней после официального опубликования.