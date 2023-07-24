В России расширяют перечень лиц, обязанных хранить тайну завещания

Речь идет о сотрудниках, имеющих доступ к сведениям, которые касаются завещания и передаются из консульств через МИД России в Федеральную нотариальную палату для их внесения в единую информационную систему нотариата

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, который расширяет перечень лиц, обязанных хранить тайну завещания. Документ опубликован.

Закон вносит изменения в Гражданский кодекс РФ и расширяет перечень лиц, обязанных не разглашать сведения относительно содержания и совершения завещания. Такая обязанность появляется у сотрудников, имеющих доступ к сведениям, которые касаются завещания и передаются из консульств через МИД России в Федеральную нотариальную палату с целью их внесения в единую информационную систему нотариата.

Ранее к лицам, обязанным хранить тайну завещания, относились нотариус, удостоверяющий завещание, переводчик, исполнитель завещания, свидетели, супруг, участвующий в совершении совместного завещания или присутствующий при удостоверении завещания другого супруга и другие.

Закон вступает в силу через 10 дней после опубликования.

Уточнение обязанностей консульских должностных лиц

Еще один закон, подписанный главой государства, устанавливает обязанность консульских должностных лиц направлять электронные образы нотариальных документов в Федеральную нотариальную палату. Речь идет о сведениях об удостоверении, отмене завещания или доверенности в электронной форме с присоединением электронного образа удостоверенного нотариального документа. Такой документ подписывается квалифицированной электронной подписью.

Этот закон вступит в силу с 1 июля 2024 года.