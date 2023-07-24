Маск сообщил, что новый логотип Twitter еще будет доработан

По данным Business Insider, многие не согласны с ребрендингом и новым дизайном

НЬЮ-ЙОРК, 24 июля. /ТАСС/. Новый логотип cоцсети Twitter будет доработан после того, как владелец одноименной компании Илон Маск столкнулся с критикой пользователей платформы.

"Возможны изменения позже, конечно, [логотип] будет дорабатываться", - написал в понедельник Маск в соцсети.

Как отмечает портал Business Insider, многие не согласны с ребрендингом и новым дизайном. Так, пользователи Twitter "высмеивают дизайн с помощью мемов" и говорят, что это подталкивает их отказаться от использования платформы.

Ранее в понедельник социальная сеть Twitter изменила свой логотип на белую букву X с черным контуром, убрав изображение синей птицы. Маск разместил на своей странице фотографию штаб-квартиры компании с проекцией нового логотипа.

Маск также сообщил, что домен x.com теперь автоматически переадресует пользователей на сайт Twitter.

27 октября 2022 года Маск закрыл сделку по покупке компании Twitter на сумму $44 млрд. Сразу после этого он уволил членов руководства компании, в том числе генерального директора Парага Агравала и финансового директора Неда Сигала. Как следует из документов, размещенных в базе Комиссии по ценным бумагам и биржам США, Маск также распустил совет директоров и стал единоличным руководителем компании.