24 июля, 13:19

В России будут проводить внеплановые проверки взаимодействующих с иноагентами лиц

Основанием может стать поступившая в Минюст информация о том, что органы публичной власти, а также должностные или физические лица, независимо от их гражданства, нарушают требования законодательства РФ об иностранных агентах

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон об усилении контроля исполнения законодательства РФ об иноагентах. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

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Согласно новым нормам, внеплановые проверки разрешается проводить в отношении не только самих иноагентов, как это было установлено ранее, но и в отношении лиц, которые с ними взаимодействуют. Основанием для таких проверок может стать поступившая в Минюст информация о том, что органы публичной власти, организации всех форм собственности, а также должностные или физические лица, независимо от их гражданства, нарушают требования законодательства РФ об иностранных агентах.

Закон вступает в силу через 10 дней после официального опубликования. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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