На северо-востоке Москвы завершили реконструкцию газопровода низкого и среднего давления

Работы провели на участке длиной почти 2 км

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Реконструкция газопровода низкого и среднего давления завершилась в районе Северное Медведково на северо-востоке столицы. Об этом сообщает в понедельник окружная префектура.

"Специалисты АО "Мосгаз" завершили работы по реконструкции газопровода низкого и среднего давления в Северном Медведкове, стальные трубы заменили на полиэтиленовые - более прочные, экологически безопасные и морозоустойчивые, газопровод обеспечивает подачу газа жилому фонду районов Свиблово, Южное Медведково и Северное Медведково", - говорится в сообщении.

В префектуре отметили, что работы прошли на участке длиной почти 2 км, около 600 м реконструировали закрытыми методами прокладки, а 300 м газопровода обновили с помощью санации. "Такой подход позволил избежать помех для обычной жизни района и сохранить ландшафт территории, в ходе работ также установили новое автоматизированное запорное устройство", - пояснили в префектуре.

Реконструкцию провели без отключения подачи газа потребителям и с опережением заявленных сроков. "В ближайшее время на прилегающей территории проведут работы по благоустройству", - заключили в префектуре.