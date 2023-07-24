СМИ: в Китае заработает пилотный проект международного доступа в интернет

Правительство создаст "перечень информации, доступной для трансграничной передачи данных"

ГОНКОНГ, 24 июля. /ТАСС/. Правительство города Гуанчжоу (южная провинция Гуандун) представило пилотный проект сети "трансграничного интернета", который позволит жителям внутренних районов страны получить доступ к международным данным и сервисам. Об этом в понедельник сообщила газета South China Morning Post.

На первых этапах программу запустят лишь в городском районе Наньша, который относится к Гуанчжоу. Там будет построена станция подключения для кабеля, который обеспечит канал "трансграничного доступа в интернет". Правительство также создаст "перечень информации, доступной для трансграничной передачи данных". Пользователям станут доступны только те международные ресурсы, которые предварительно одобрят власти.

Как сообщает издание, проект позволит студентам и преподавателям на территории материкового Китая получить доступ к большинству международных научно-исследовательских ресурсов. До сих пор они были вынуждены использовать иностранные телефонные номера и сервисы VPN, чтобы обойти ограничения.

Всеобъемлющая система интернет-цензуры действует в КНР с 1990-х годов. Блокировке подвергаются такие иностранные сайты, как Google, Wikipedia, Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской), Twitter и YouTube. Однако ограничения распространяются лишь на материковый Китай, не охватывая такие специальные административные районы, как Гонконг и Макао.