В Калининградской области очередь фур на въезд в Литву отсутствует впервые с 10 июля

За сутки в регион прибыло 193 грузовика и 615 легковых автомобилей

КАЛИНИНГРАД, 24 июля. /ТАСС/. Очередь большегрузных машин, ожидающих выезда из Калининградской области в Литву на многостороннем автомобильном пункте пропуска "Чернышевское", впервые с 10 июля отсутствует в обоих направлениях, сообщила в понедельник пресс-служба Калининградской областной таможни.

"По состоянию на 09:00 (10:00 мск) 24 июля сотрудники таможенного поста МАПП "Чернышевское" оформили 154 грузовика на выезд в Литовскую Республику и 184 машины - на въезд в Российскую Федерацию. В обоих направлениях движение свободно", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что с 10 июля очередь фур на МАПП "Чернышевское" в ожидании выезда в Литву росла, превышая в отдельные дни 300 автомобилей. Причина заключалась в медленной работе литовских служб по таможенному оформлению грузового транспорта, говорилось в комментариях пресс-службы Калининградской областной таможни. Очереди в направлении российского региона, как правило, отсутствовали.

"В последние дни литовские коллеги ускорились, восстановили нужный темп работ. Как результат - сегодняшняя ситуация на "Чернышевском", - уточнили ТАСС в пресс-службе.

За минувшие сутки через посты Калининградской областной таможни в российский регион прибыло 193 грузовика и 615 легковых автомобилей, в сопредельные республики проследовало 205 единиц грузового и 491 единица легкового транспорта.

О пунктах пропуска и ситуации

В Калининградской области расположены четыре пункта пропуска через границу с Литвой. Два из них не работают из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Пропуск машин через мост королевы Луизы с 28 апреля 2022 года закрыли из-за необходимости реконструкции. Весь грузовой поток проходит через МАПП "Чернышевское".

В июне 2022 года Литва ввела ограничения на сухопутный транзит некоторых грузов в Калининградскую область из-за санкций ЕС. В июле того же года Еврокомиссия дала разъяснения и указала, что железнодорожный транзит грузов в Калининградскую область не должен подпадать под ограничения при условии контроля за ним при перевозке. Тогда же Литовские железные дороги сообщили о возобновлении транзита грузов в Калининградскую область через территорию республики. На перевозки автотранспортом ограничения сохраняются и в 2023 году.