В Петербурге продлили запрет на использование беспилотников до конца сентября 2023 года

Также это касается маломерных судов, не подлежащих госрегистрации, в том числе гидромотоциклов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 июля. /ТАСС/. Запрет на использование беспилотников и гидроциклов на определенных водных участках продлен в Санкт-Петербурге до 30 сентября. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба администрации города.

"Оперативный штаб Санкт-Петербурга по реализации мер, предусмотренных указом президента Российской Федерации от 19.10.2022 №757, принял решение с 24 июля по 30 сентября запретить использование беспилотных воздушных судов на территории Петербурга. Также в эти даты запрещено передвижение маломерных судов, не подлежащих госрегистрации, в том числе гидромотоциклов, на определенных участках", - говорится в сообщении.

Движение маломерных судов также будет запрещено по Неве - от Благовещенского до Литейного моста, по Малой Неве - от Биржевого моста до Невы, по Большой Невке - от Сампсониевского моста до Невы и на всем протяжении Кронверкского пролива в периоды с 23:00 до 24:00 24 июля, а также с 00:00 до 05:00 часов и с 23:00 до 24:00 часов с 25 июля по 30 сентября.

Уточняется, что движение гидроциклов будет запрещено по участку Невы от Благовещенского моста до Большого Обуховского моста. По Малой Неве запрет коснется участка от моста Бетанкура до Невы, по Большой Невке - от Ушаковского моста до Невы, по Малой Невке - от Большого Петровского моста до Большой Невки. Также запрещено будет использовать этот водный транспорт на всем протяжении Кронверкского пролива, канала Грибоедова, рек Мойки и Фонтанки, Крюкова канала и Зимней канавки.

"Эти ограничения не распространяются на беспилотники и маломерные суда органов государственной власти и местного самоуправления, прочих организаций, исполняющих государственный заказ, а также действующих в интересах СМИ и киноиндустрии (при наличии подтверждающих документов). Кроме того, ограничения не распространяются на маломерные суда и беспилотники, используемые по согласованию с комитетом по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга и Управлением МВД РФ на транспорте по СЗФО в рамках мероприятий, включенных в Календарный план официальных физкультурных и спортивных мероприятий Санкт-Петербурга на 2023 год", - уточнили в администрации.

Ранее запрет на использование беспилотников и гидроциклов на определенных участках акваторий вводился с 16 мая по 31 июля.