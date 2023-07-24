24 июля, 13:50

В Избербаше организовали подвоз воды жителям из-за ситуации с отключением водоснабжения

Задействовали 20 автоцистерн

МАХАЧКАЛА, 24 июля. /ТАСС/. В Избербаше организовали подвоз воды жителям города, сообщил ТАСС в понедельник мэр города Магомед Исаков.

"К сожалению, авария на водопроводе привела к отключению центрального водоснабжения. В настоящее время подача возобновлена, наполняются резервуары. В течение нескольких дней ситуация с водоснабжением стабилизируется. Но пока в городе организован подвоз питьевой воды, задействовали 20 автоцистерн", - рассказал Исаков.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры республики, в связи с многочисленными обращениями о перебоях в подаче воды жителям республики организована проверка соблюдения прав граждан на качественное водоснабжение.

Ранее в соцсетях появилось видео с жителями Избербаша, которые собрались у здания городской администрации с требованием возобновить подачу воды. 

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© Информационное агентство ТАСС
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