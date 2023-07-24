СК собрал доказательства геноцида жителей Подмосковья в годы Великой Отечественной войны

По данным ведомства, нацисты грабили местных жителей, использовали их принудительный труд для строительства немецких оборонительных рубежей

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Следственный комитет России собрал доказательства преступлений нацистов против мирных жителей Московской области в годы Великой Отечественной войны. Об этом в понедельник журналистам сообщили в пресс-службе СК РФ.

"Собранные следствием доказательства стали еще одним подтверждением плана немецко-фашистских захватчиков по истреблению мирного населения не только отдельных населенных пунктов и регионов, но и всего советского народа", - говорится в сообщении.

По данным СК, почти половина районов Московской области была захвачена немцами к концу ноября 1941 года. На оккупированных территориях нацисты грабили местных жителей, использовали их принудительный труд для строительства немецких оборонительных рубежей. "Массовым явлением было изгнание мирных жителей из их домов для расквартирования немецких солдат", - добавили в пресс-службе.

Как сообщили в СК, целая серия преступлений нацистов в Подмосковье связана с уничтожением больных, инвалидов и немощных, в том числе массовое уничтожение пациентов психиатрической больницы в селе Микулино Лотошинского района осенью 1941 года.

"Указанные факты подтверждаются как архивными материалами, так и результатами проведенных следственных действий, в том числе допросов бывших узников концлагерей и родственников погибших, осмотров мест захоронения, а также заключениями комплексных судебно-медицинских, молекулярно-генетических и других экспертиз", - отметили в СК.