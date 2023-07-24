Грета Тунберг планирует провести новую акцию

Несколько часов назад активистку признали виновной в неповиновении полиции и приговорили ее к штрафу, сообщила газета Aftonbladet

СТОКГОЛЬМ, 24 июля. /ТАСС/. Экоактивистка Грета Тунберг и несколько членов организации Reclaim the Future прибыли в нефтяной порт Мальмё, чтобы провести новую климатическую акцию, всего через несколько часов после того, как в понедельник суд города признал ее виновной в неповиновении полиции в июне 2023 года и приговорил ее к штрафу. Об этом сообщает газета Aftonbladet.

"Мы считаем, что сопротивление должно продолжаться. Мы заблокируем транспортировку ископаемого топлива в порт и из порта", - заявила представитель организации Ирма Челльстрём. Она не прокомментировала, сообщали ли активисты в полицию о новой манифестации.

Окружной суд Мальмё в понедельник признал Тунберг виновной в нарушении правил при проведении демонстрации и обязал выплатить1,5 тыс. крон ($144) в виде ежедневных штрафов, а также 30 тыс. крон ($2 880) за климатическую акцию возле нефтяного порта. Тунберг не признала себя виновной в совершении преступления, хотя заявила, что наказание было ожидаемым.

Согласно обвинительному заключению, 20-летняя Тунберг "принимала участие в демонстрации, которая нарушила движение автомобилей" и "ослушалась приказа полиции уйти с дороги". 19 июня группа протестующих от организации Reclaim the Future попыталась блокировать въезд в порт города Мальмё на юге Швеции в знак протеста против использования ископаемого топлива. В социальных сетях Тунберг сообщила, что целью акции была блокада грузовиков с нефтью.