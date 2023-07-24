24 июля, 14:02

Регионы смогут сами устанавливать правила обращения с бездомными животными

Елена Афонина/ ТАСС
© Елена Афонина/ ТАСС

При этом деятельность по обращению с животными должна соответствовать всем требованиям законодательства

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, в соответствии с которым субъекты России смогут сами определять правила обращения с бездомными животными. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

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Согласно закону, субъекты будут вправе самостоятельно устанавливать порядок и перечень мероприятий при обращении с бездомными животными. Также уточняется, что деятельность по обращению с животными должна соответствовать всем требованиям законодательства.

Как ранее пояснял первый замглавы комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов, теперь регионы смогут использовать пункты передержки, мониторить численность и популяцию бездомных животных, регистрировать собак на региональном уровне, а также проводить льготную стерилизацию и пристраивать животных по программам.

Ранее, согласно федеральному закону, безнадзорных животных полагалось отлавливать, размещать в приютах, стерилизовать, вакцинировать и возвращать обратно в места обитания. Сейчас регионы смогут вводить нормы обращения с бездомными животными без учета этих требований.

Помимо этого, закон также расширяет запрет выгула животных вне определенных мест. Норма о запрете существовала в федеральном законодательстве и ранее, но включала в себя конкретный перечень мест, где нельзя отпускать питомцев: на детских и спортивных площадках, в лифтах и местах общего пользования домов, во дворах и на пешеходных переходах. Теперь же, согласно закону, исключается "возможность свободного, неконтролируемого передвижения животного вне мест, разрешенных решением органа местного самоуправления для выгула". 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияБурматов, Владимир Владимирович
© Информационное агентство ТАСС
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