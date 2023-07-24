Путин подписал закон, запрещающий самовыгул животных вне отведенных для этого мест

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, расширяющий запрет на самовыгул домашних животных. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Норма о запрете существовала в федеральном законодательстве и ранее, но включала в себя конкретный перечень мест, где нельзя отпускать питомцев: на детских и спортивных площадках, в лифтах и местах общего пользования домов, во дворах и на пешеходных переходах. Теперь же, согласно закону, исключается "возможность свободного, неконтролируемого передвижения животного вне мест, разрешенных решением органа местного самоуправления для выгула".