24 июля, 14:03

Путин подписал закон, запрещающий самовыгул животных вне отведенных для этого мест

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, расширяющий запрет на самовыгул домашних животных. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Норма о запрете существовала в федеральном законодательстве и ранее, но включала в себя конкретный перечень мест, где нельзя отпускать питомцев: на детских и спортивных площадках, в лифтах и местах общего пользования домов, во дворах и на пешеходных переходах. Теперь же, согласно закону, исключается "возможность свободного, неконтролируемого передвижения животного вне мест, разрешенных решением органа местного самоуправления для выгула". 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация