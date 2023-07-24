День завершения советскими войсками Крымской операции будут отмечать в РФ 12 мая

Операция проводилась советскими войсками с 8 апреля по 12 мая 1944 года с целью освобождения Крыма от фашистских захватчиков

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон об установлении 12 мая Дня победного завершения советскими войсками Крымской наступательной операции в годы Великой Отечественной войны. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Как отмечается в сопроводительных материалах, новая памятная дата будет иметь важное значение для воспитания молодежи в духе патриотизма, уважения к истории Отечества и любви к Родине

Крымская операция

Крымская наступательная операция проводилась советскими войсками с 8 апреля по 12 мая 1944 года с целью освобождения Крыма от фашистских захватчиков.

В ходе масштабного наступления силам 4-го Украинского фронта и Отдельной Приморской армии во взаимодействии с Черноморским флотом и Азовской военной флотилией удалось полностью очистить полуостров от немецко-фашистских захватчиков. В результате победы в битве за Крым Советский Союз вернул контроль над одним из важнейших регионов и возвратил свою главную военно-морскую базу на Черном море - Севастополь. Крымская наступательная операция завершилась полным разгромом 17-й армии вермахта, потери которой только на суше составили более 100 тыс. человек, в том числе свыше 60 тыс. - пленными. Кроме того, в руках советских войск осталась почти вся боевая техника, а значительное количество судов противника было потоплено. Враг лишился важнейшей стратегической позиции на Черном море, что значительно улучшило условия для дальнейшего наступления Красной армии.