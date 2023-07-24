В Рязани планируют создать Дом молодежи

Реализовать проект намерены в ближайшие два года

ТАСС, 24 июля. Креативное пространство для творческой молодежи создадут в Рязани в ближайшие два года. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе регионального правительства по итогам встречи губернатора Павла Малкова с руководителем Федерального агентства по делам молодежи Ксенией Разуваевой.

"Спасибо за поддержку нашего проекта по созданию Дома молодежи. Это будет большой креативный центр. Первые шаги уже сделаны. Надеемся, что в ближайшие два года мы его реализуем полностью", - цитирует пресс-служба главу региона.

Как уточнил ТАСС председатель Комитета по делам молодежи Рязанской области Виталий Косачев, в современном многофункциональном Доме молодежи разместятся общественные пространства, где молодые люди смогут реализовывать свои проекты. "Будет пространство и для молодых семей. Создание Дома молодежи в Рязани начнется в следующем году", - добавил он.

Дом молодежи откроют в здании, где ранее размещалась организация "Водоканал", реализация проекта стала возможной после победы Рязанской области в конкурсе "Регион для молодых", который проводит Федеральное агентство по делам молодежи. Кроме того, на месте бывшего Хлебозавода №1 сейчас создается современное креативное пространство, которое будет включать в себя несколько зон творческой коллективной работы, выставочные залы, лектории, фудкорты и другие интерактивные площадки. "Креативное пространство, создаваемое на территории бывшего Хлебозавода №1, должно стать одним из лучших в стране. Все локации будут объединены одной идеей и станут частью большого туристического пешеходного маршрута протяженностью 13 км. Он охватит интересные места города, в том числе Рязанский кремль, исторические объекты, парки и скверы", - подчеркнул губернатор.

Разуваева отметила, что за последний год в Рязанской области произошло несколько позитивных изменений в части молодежной политики. "Команда серьезно усилилась и занимает проактивную позицию в вопросах развития молодежной политики. Выделено отдельное ведомство - региональный комитет по делам молодежи. Мы готовы поддерживать работу региона в этом направлении, способствовать тому, чтобы ее темпы только наращивались", - сказала Разуваева.