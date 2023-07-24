Города Запорожской области впервые победили в конкурсе проектов комфортной городской среды

Регион в 2023 году впервые принял участие в этом конкурсе

МЕЛИТОПОЛЬ, 24 июля. /ТАСС/. Города Бердянск и Приморск вошли в число победителей VIII Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, в котором Запорожская область впервые приняла участие в 2023 году. Об этом сообщил в понедельник врио губернатора области Евгений Балицкий.

"Бердянск и Приморск Запорожской области стали победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Всего на конкурс мы подали три общественные территории: в Мелитополе, Бердянске и Приморске. Считаю победу двух городов очень достойным результатом", - написал он в своем Telegram-канале.

Балицкий отметил, что в 2024 году начнется благоустройство по представленным на конкурс проектам: смотровой площадки на улице Правды в Бердянске и общественного пространства в парке "Юбилейный" в Приморске.

Ранее сегодня премьер-министр РФ Михаил Мишустин на форуме "Развитие малых городов и исторических поселений" отметил, что "очень большое количество проектов новых регионов выиграли этот конкурс, абсолютно честно <...> просто потрясающие проекты". Он сообщил, что шесть лет реализации нацпроекта "Формирование комфортной городской среды" в России новый облик получили больше 103 тыс. общественных пространств.