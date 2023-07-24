Более 1,4 тыс. туристов вылетели с Родоса

Там седьмой день продолжаются лесные пожары

АФИНЫ, 24 июля. /ТАСС/. Свыше 1,4 тыс. туристов вылетели с греческого острова Родос, где седьмой день продолжаются лесные пожары, в основном в Великобританию, ФРГ и Италию. Об этом сообщил в понедельник на брифинге официальный представитель греческого правительства Павлос Маринакис.

По его словам, компании TUI и Jet2, которые перевозят наибольшее количество пассажиров на Родос, направили свои борты на остров пустыми, чтобы забрать туристов на родину. "Со вчерашнего дня до 6:00 (совпадает с мск) понедельника самолетами вылетело 1 тыс. 489 человек, главным образом в Англию, Германию и Италию. В аэропорту Родоса развернута служба Министерства иностранных дел Греции для помощи возвращающимся туристам. Этот офис будет содействовать и координировать, в сотрудничестве с соответствующими посольствами, своевременный отъезд иностранцев, которые [в ходе эвакуации из района пожаров] потеряли свои проездные документы", - сказал Маринакис.

Он отметил, что "прием и отправка рейсов воздушных судов в аэропорту Родоса продолжается в обычном режиме с некоторыми задержками из-за дозаправки самолетов, участвующих в тушении пожара".

По словам представителя кабинета, пожар на Родосе тушат 266 пожарных с помощью 55 автомобилей-цистерн, 16 пеших отрядов, а с воздуха воду на очаги огня сбрасывают 10 вертолетов (в том числе три из Египта) и 10 самолетов (семь греческих, один хорватский и два турецких). "Весь механизм [государственных служб] остается в состоянии повышенной готовности, поскольку в настоящее время в районе населенного пункта Асклепиио снова возник активный фронт огня. Ожидается, что в ближайшие 24 часа на остров прибудут бригады инженеров и эксперты, которые осмотрят пострадавшие от пожара здания, чтобы оценить ущерб и ускорить выплату компенсаций. Все усилия правительства сосредоточены на обеспечении безопасности граждан и туристов, защите человеческой жизни", - сказал Маринакис.

Он отметил, что в качестве меры предосторожности на Родосе были эвакуированы жители поселений в районах Геннади, Вати, Пилонас, Лаэрма, Лардос, Линдос, Калатос-Малона, Асклипиио, Пефкус, Массари и Хараки, а также туристы из гостиниц в этих районах. По оценке полиции, были доставлены в безопасные места 19 тыс. человек, из них 16 тыс. наземным транспортом и 3 тыс. на судах и лодках, сказал Маринакис.

Борьба с огнем на островах Керкира и Эвбея

"На острове Керкира (Корфу) продвижение пламени удалось остановить между поселками Санта и Менгула, однако есть два активных фронта огня, которые Пожарная служба продолжает активно тушить с помощью сил на земле и в воздухе, - продолжил представитель кабинета. - В их распоряжении четыре самолета, три вертолета, 50 пожарных на 17 автомобилях, три пеших отряда, а также катер Пожарной службы для передвижения граждан и тушения возгораний. Со специального номера 112 были отправлены сообщения на мобильные телефоны об эвакуации 17 населенных пунктов, благополучно эвакуировано около 2 500 граждан. На данный момент повреждений домов на Керкире нет".

По словам представителя правительства, на острове Эвбея из-за сильного лесного пожара в районе городка Каристос проведена превентивная эвакуация ряда населенных пунктов. С огнем там борются наземные силы пожарных при поддержке трех самолетов и двух вертолетов.

"Мы сталкиваемся с новой реальностью. Уже 12-й день в стране одновременно регистрируется более 50 новых очагов пожаров в среднем в сутки. Это означает, что за это время появились и были потушены более 600 очагов огня", - заключил Маринакис.