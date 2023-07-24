В Ростове продлили режим повышенной готовности из-за штормового предупреждения

Он будет действовать до 26 июля

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 июля. /ТАСС/. В Ростове-на-Дону продлили режим повышенной готовности до 26 июля из-за штормового предупреждения о ливнях с грозой и градом, а также усилением ветра до 23 м/с. Об этом глава администрации города Алексей Логвиненко написал в понедельник в своем Telegram-канале.

"Режим повышенной готовности, который был введен с 17:00 21 июля до 12:00 24 июля, продлен в Ростове-на-Дону до 12:00 26 июля. Принято соответствующее распоряжение администрации города. Решение принято в связи с полученным от Ростовского гидрометцентра штормовым предупреждением. По данным синоптиков, сегодня до конца суток ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и усилением ветра до 23 м/с", - написал он.

Ранее в ГУ МЧС по Ростовской области сообщили о штормовом предупреждении до конца суток 24 июля. В воскресенье из-за сильного дождя размыло участок трассы Таганрог - Федоровка, в понедельник там прекратили автобусное сообщение и ограничили движение грузовиков.