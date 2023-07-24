В Москве в экоцентре "Цветоводство" пройдет фестиваль интерьерного искусства "Цвети!"

В рамках фестиваля представят произведения искусства и арт-объекты

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Фестиваль "Цвети!", в рамках которого будут представлены произведения искусства и арт-объекты, пройдет с 3 августа по 30 сентября в экоцентре "Цветоводство" на ВДНХ, сообщила в понедельник пресс-служба Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

"На фестивале в экоцентре "Цветоводство" будут представлены произведения искусства и арт-объекты, объединенные общей темой - цветы в интерьере. На одной площадке соберутся архитекторы и дизайнеры, декораторы жилых помещений и общественных территорий, а также все любители изображений цветов в живописи. Цветы и картины с изображением растений, элементы декора с цветочным принтом всегда являются предметом восхищения, а также представляют собой беспроигрышный элемент в интерьере. Программа фестиваля предусматривает как выставку работ авторов, так и открытую мастерскую художника", - говорится в сообщении.

Так, 8 августа состоится презентация, посвященная цветочным мотивам в оформлении стен декоративной штукатуркой, будут показаны варианты исполнения декора стен штукатуркой с цветочными мотивами. 15 августа покажут коллекцию обоев с цветочными мотивами, а 16 августа пройдет мастер-класс с художником. 22 августа всех желающих приглашают на лекцию "Живые цветы в интерьере", посвященную особенностям выбора и уходу за комнатными растениями.

Уточняется, что посетители мастер-классов по предварительной записи проходят бесплатно.