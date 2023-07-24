В Иерусалиме демонстранты перекрыли крупное шоссе

Парламент Израиля ранее одобрил первый закон в рамках проекта преобразований судебной системы страны

ТЕЛЬ-АВИВ, 24 июля. /ТАСС/. Противники судебной реформы в Израиле перекрыли одно из оживленных шоссе в Иерусалиме, где ранее в понедельник в Кнессете (парламент страны) был одобрен первый закон в рамках проекта преобразований судебной системы страны.

Как передает газета The Times of Israel, группы протестующих выходят на бульвар Бегина - крупную транспортную магистраль, которая идет с севера на юг Иерусалима. Движение по трассе частично перекрыто.

Одновременно возле здания Верховного суда в эти минуты проходит стихийный митинг противников судебной реформы, сообщает издание. Тысячи протестующих скандируют антиправительственные лозунги и высказываются против политики правящей коалиции. "Демократия или восстание!" - кричат манифестанты. Активисты призывают весь Израиль в ближайшие часы присоединиться к протесту.

Ранее в понедельник депутаты Кнессета одобрили в окончательном чтении первый закон в рамках судебной реформы. Документ получил голоса 64 депутатов 120-местного законодательного собрания, представляющих правящую коалицию, оппозиционные парламентарии при этом решающее голосование бойкотировали, покинув зал заседаний.

На голосование был вынесен проект закона об отмене так называемого принципа разумности, этот документ является частью запланированной правительством Израиля судебной реформы. Это один из ключевых и наиболее спорных плана изменений судебного законодательства. В соответствии с этим законом будут ограничены полномочия Верховного суда Израиля. До сих пор высшая судебная инстанция имела право блокировать любое решение правительства, которое было бы сочтено юридически необоснованным, реформа ограничит эти полномочия судебной власти.

Противники реформы считают, что предложенный кабмином план преобразований судебной системы подрывает основы демократии в Израиле. Правительство во главе с Нетаньяху настаивает, что реформа, напротив, сделает политическую систему страны более демократичной. Попытки правящей коалиции и оппозиции найти компромиссное решение этой проблемы до сих пор не увенчались успехом, несмотря на посреднические усилия президента страны Ицхака Герцога.