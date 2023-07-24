Мособлсуд признал геноцидом преступления нацистов в годы войны в Подмосковье

Общее число жертв за период оккупации нацистами в регионе составило более 26 тыс.

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Московский областной суд в понедельник признал военными преступлениями, преступлениями против человечности и геноцидом советского народа установленные и вновь выявленные преступления немецко-фашистских захватчиков во время Великой Отечественной войны в отношении мирных советских граждан и военнопленных на оккупированной в период с октября 1941 по январь 1942 года территории Подмосковья. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Генпрокуратуры России. Решение было подано на основании заявления областной прокуратуры, подготовленного по поручению генпрокурора РФ Игоря Краснова.

Как отметили в Генпрокуратуре, "установлено, что оккупированная территория и ее жители должны были стать ресурсной базой нацисткой армии, обеспечить ее всем необходимым для продолжения войны". Граждане подвергались пыткам, их убивали, грабили, выгоняли из жилищ с целью освобождения площади для расквартирования немецких военных частей. Для строительства немецких оборонительных рубежей использовался принудительный труд. Также людей выгоняли на дороги и в поля для разминирования.

К участию в рассмотрении заявления в суде были привлечены представители региональных министерств, изучены архивные документы и материалы по фактам жестокого массового уничтожения мирного населения немецкими захватчиками, допрошены свидетели этих страшных событий и представители поисковых отрядов.

"Так, один из актов свидетельствует, что в октябре 1941 года немцы в деревне Микулино Лотошинского района разгромили корпуса психиатрической больницы. Беззащитных душевнобольных пациентов выгоняли из корпусов на мороз в нательном белье, травили газом и расстреливали. В мае 2022 года при проведении поисковых работ в городском округе Лотошино в котлованах обнаружено массовое захоронение, в том числе тела женщин и детей", - отметили в Генпрокуратуре.

Общее число жертв за период оккупации нацистами в Московской области составило более 26 тыс. В ходе судебных заседаний определен размер материального ущерба, причиненного Московской области немецко-фашистскими захватчиками, - 6,4 трлн рублей. В подтверждение доводов прокурор области предоставил архивные документы, экспертные заключения специалистов, свидетельские показания и материалы уголовного дела.