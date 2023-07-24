В Москве парковка со шлагбаумом у платформы Внуково временно закроется с 25 июля

Парковка закроется для обновления оборудования и улучшения его функционала

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Парковка со шлагбаумом №9054 у платформы Внуково, недалеко от Внуковского шоссе, приостановит свою работу с 00:01 25 июля, сообщила в понедельник пресс-служба ГКУ "Администратор Московского парковочного пространства".

"Парковка временно закроется с 25 июля для обновления оборудования и улучшения его функционала. Автомобилистам станет еще комфортнее ей пользоваться", - говорится в публикации.

Полный список городских платных парковок можно посмотреть в приложении "Парковки России" или на сайте parking.mos.ru.