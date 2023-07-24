Медведев пошутил над ребрендингом Twitter, увидев в букве X намек на символы V и Z

Социальная сеть ранее изменила свой логотип на белую букву X с черным контуром, убрав изображение птицы

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев с иронией отреагировал на изменение логотипа Twitter, увидев в букве X намек на ставшие символами СВО литеры V и Z.

"Так теперь это X? Отлично! Там где есть X, там есть и V, и Z", - написал Медведев на английском языке в своем аккаунте в Twitter.

Ранее социальная сеть изменила свой логотип на белую букву X с черным контуром, убрав изображение птицы. Аватар официального аккаунта Twitter также был изменен с изображения птицы на белую букву Х на черном фоне, а владелец соцсети Илон Маск разместил на своей странице фотографию штаб-квартиры компании с проекцией нового логотипа.