24 июля, 14:49

Медведев пошутил над ребрендингом Twitter, увидев в букве X намек на символы V и Z

Социальная сеть ранее изменила свой логотип на белую букву X с черным контуром, убрав изображение птицы

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев с иронией отреагировал на изменение логотипа Twitter, увидев в букве X намек на ставшие символами СВО литеры V и Z.

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"Так теперь это X? Отлично! Там где есть X, там есть и V, и Z", - написал Медведев на английском языке в своем аккаунте в Twitter.

Ранее социальная сеть изменила свой логотип на белую букву X с черным контуром, убрав изображение птицы. Аватар официального аккаунта Twitter также был изменен с изображения птицы на белую букву Х на черном фоне, а владелец соцсети Илон Маск разместил на своей странице фотографию штаб-квартиры компании с проекцией нового логотипа. 

Теги:
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссияМаск, Илон
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