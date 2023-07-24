В регионах Поволжья прогнозируют жару

По данным ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Алины Котилевской, местами до конца недели сохранится непогода

ТАСС, 24 июля. Жаркая погода с превышением климатической нормы на 4-6 градусов установится к концу недели в регионах Приволжского федерального округа, при этом в Саратове, Ульяновске, Самаре и Пензе дожди отступят, а на севере региона непогода местами сохранится до конца недели. Об этом ТАСС сообщила в понедельник ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская.

"На предстоящей неделе будет происходить перестройка атмосферных процессов на европейской территории страны. В Поволжье погода будет стабилизироваться в связи со смещением в регион антициклона, который сейчас располагается над Черным морем. В большинстве регионов осадки либо прекратятся совсем, либо будут носить очень локальный характер, а небольшое количество облаков поспособствует росту температуры, которая сейчас чуть от нормы буквально на 1-2 градуса, но уже через пару дней будет в среднем на 4-6 градусов выше нормы", - сказала Котилевская.

Она отметила, что в Саратове и Ульяновске 24 июля еще идут небольшие дожди, но уже завтра осадки прекратятся, при этом воздух прогреется с +28 градусов 25 июля до +34 градусов 28 июля. В Самаре дождей не будет до конца недели, ожидается постепенное повышение температуры с +25 до +32 градусов. В Пензе 25 июля еще есть небольшая вероятность коротких дождей, а столбики термометров покажут +23...+24 градуса, но начиная с 26 июля начнется стремительный рост температуры - до +32 градусов 28 июля. В Саранске завтра пройдут дожди с грозами, после чего осадки прекратятся, а температура также достигнет к концу недели +32 градусов.

Дожди и грозы

По словам Котилевской, дожди на этой неделе сохранятся на севере и востоке округа. Так, Нижний Новгород будет находиться на северной периферии антициклона, поэтому в области сохраняется вероятность коротких дождей вплоть до 27 июля. Тем не менее температура все равно будет повышаться: 25 июля в городе ожидается около +23 градусов, 26 и 27 июля ожидается +26...+28 градусов, а 28 июля - до +32 градусов. В Перми короткие небольшие дожди возможны всю неделю, температура воздуха будет постепенно повышаться с +23 градусов 25 июля до +26...+27 градусов 28 июля, в выходные дожди прекратятся, а воздух прогреется до +28 градусов.

В Кирове также до 28 июля ожидаются кратковременные дожди. Воздух 25 июля прогреется до +18 градусов, во вторник и в четверг возможны грозы, при этом со среды потеплеет до +24...+25 градусов, а в пятницу будет солнечно и +28 градусов. По информации Кировского Гидрометцентра, в отдельных районах Кировской области возможны ливни, град. В Казани, по словам Котилевской, температура всю неделю будет постепенно повышаться с +21 градуса в понедельник до +30 в пятницу, при этом всю неделю возможны кратковременные дожди.

В Чебоксарах практически все дни ожидаются дожди разной интенсивности, но воздух будет постепенно прогреваться: 25 июля в городе +22 градуса тепла, к 28 июля потеплеет до +31 градуса. При этом будет ветрено, при грозах могут быть порывы ветра до 12-14 м/с. В Уфе есть небольшая вероятность дождя 28 июля, воздух прогреется с +26 градусов 25 июля до +31 градуса 27 и 28 июля. В Оренбурге температура тоже будет повышаться с +28 градусов в начале недели до + 32 градусов во второй половине недели.

Как отметил в своем Telegram-канале председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов, в республике также продолжается непогода. 24 июля в регионе ожидаются грозы с усилением ветра до 15-20 м/с. В отдельных районах возможны ливни и град.