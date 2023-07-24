Во Львовской области сообщили о попытках спрятать от сноса советские памятники

Глава инициативной группы по декоммунизации при Львовской областной военной администрации Анна Герич рассказала, что руководство Белжской территориальной общины Червоноградского района не предоставило информации о памятниках советского периода

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Руководство Белжской территориальной общины Червоноградского района Львовской области уклонялось от предоставления информации о памятниках советского периода, чтобы не допустить их сноса. Об этом сообщила глава инициативной группы по декоммунизации при Львовской областной военной администрации Анна Герич.

"Белз не предоставил никакой информации и никогда не появлялся на совещаниях. Это было сокрытие. <...> У нас были общины, которые сначала, возможно, не обратили внимание, а потом согласились [демонтировать памятники]", - приводит ее слова украинское издание "Захид".

По информации главы территориальной общины Оксаны Березы, в селе Хлевчане есть памятник "Родина-мать", который местные жители не хотят сносить, поскольку на нем есть упоминание дат Великой Отечественной войны. А жители села Домашев, административно подчиняющегося этой общине, выступают против демонтажа монумента советским солдатам, отметила она.

В администрации Львовской области 17 июля сообщали, что в течение двух недель был снесен 21 советский памятник. По ее данным, всего с начала этого года в регионе ликвидировали 123 памятника. Глава областной администрации Максим Козицкий 1 июля заявил, что власти намерены избавиться от всех памятников советской эпохи до конца текущего года.

Борьбу с советскими и российскими памятниками на Украине начали в 2015 году после принятия закона о так называемой декоммунизации. К началу 2022 года власти снесли свыше 2,5 тыс. монументов, изменили названия более 900 населенных пунктов и около 50 тыс. улиц. В 2022 году в стране поднялась новая волна борьбы со всем, что напоминает о российской и советской истории и культуре. Министерство культуры заявило, что тогда было изменено 9 859 географических названий и демонтировано 145 памятников, связанных с Россией.