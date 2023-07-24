Центр обучения русскому языку откроется в августе в Университете Принца Сонгкхла в Пхукете

Помимо обучения русскому языку слушатели центра смогут посетить лекции по русской культуре и истории взаимоотношений России и Таиланда

БАНГКОК, 24 июля. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Центр открытого образования на русском языке и обучения таиландских студентов русскому языку откроется 28 августа в кампусе Университета Принца Сонгкхла в Пхукете. Об этом в понедельник корреспонденту ТАСС сообщил начальник научно-исследовательского отдела Алтайского государственного гуманитарно-педагогического университета им. В. М. Шукшина Михаил Власов.

"На данный момент мы реализуем краткосрочную программу курсов, чтобы познакомить факультет международных отношений Университета принца Сонгкхла с нашей программой по русскому языку, культуре и психологии. В дальнейшем планируем принимать и обучать таиландских преподавателей и студентов, которые в будущем смогут возглавить учебный процесс. Рассчитываем, что кто-то из таиландских преподавателей возьмет на себя роль посла русского языка. Мы будем приглашать их в свой университет, повышать их квалификацию", - сказал он, отметив, что с открытием центра преподаватели из Алтайского государственного гуманитарно-педагогического университета им. В. М. Шукшина будут проводит занятия для всех желающих.

Студентам Университета Принца Сонгкхла в Пхукете будет предложено освоить особенности устной и письменной речи, а также приступить к изучению русского языка с прицелом для работы в сфере туризма. "Университет Принца Сонгкхла помогает нам организационно. Преподаватели факультета международных отношений ведут набор и регистрацию слушателей. Как нам сообщили, 80 человек предварительно зарегистрировались на эти курсы. Среди них и студенты, и заинтересованные тайцы, работающие в сфере туризма. Группы будут дневные и вечерние", - добавил Власов.

Помимо обучения русскому языку слушатели центра смогут посетить лекции по русской культуре и истории взаимоотношений России и Таиланда. Российские преподаватели расскажут также о психологии и механизме изучения иностранных языков, поделятся со слушателями знаниями о том, как сохранить мотивацию и не бояться совершать ошибки в ходе учебного процесса. Под эгидой центра 6-7 сентября состоится научно-методический семинар "Русский язык в эпоху глобализации, актуальные процессы и методики преподавания".