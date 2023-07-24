Цветоводы проведут свои персональные выставки в "Аптекарском огороде" в Москве

Также в ботаническом саду МГУ будут проходить мастер-классы и консультации

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Персональные выставки столичных цветоводов состоятся с 29 июля по 7 августа в ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород". Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе ботсада.

"С 29 июля по 7 августа лучшие цветоводы Москвы проведут свои персональные выставки в ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород". Члены клуба "Цветоводы Москвы" представят декоративные кустарники: скумпии, ивы, пузыреплодники, смородины, розы; многолетние растения: башмачки, эхинацеи, гелиопсисы, сальвии, котовники, нивяники, астильбы; луковичные растения. Все лучшее, что преподнесла нам природа в это время", - значится в сообщении.

Кроме того, каждый день в ботсаду будут проходить мастер-классы и консультации. "Возможен заказ посадочного материала. Место проведения - Выставочная оранжерея", - заключили в пресс-службе.

Сад расположен на проспекте Мира, 26/1. Стоимость входного билета в сад: в будни 300 рублей - стандарт, 200 рублей - льготный, в выходные и праздничные дни - 400 рублей и 250 рублей соответственно. Бесплатный вход - для многодетных и дошкольников.