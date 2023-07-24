Профсоюзы Израиля допустили вероятность всеобщей забастовки из-за судебной реформы

Депутаты Кнессета ранее одобрили в окончательном чтении первый закон в рамках реформы

ТЕЛЬ-АВИВ, 24 июля. /ТАСС/. Председатель Всеобщей федерации труда Израиля "Гистадрут" Арнон Бар-Давид допустил возможность начала в стране всеобщей забастовки. Такое заявление он сделал после того, как ранее в понедельник Кнессет (парламент страны), несмотря на протесты оппозиции, одобрил первый закон в рамках спорной судебной реформы.

Он подчеркнул, что со своей стороны делал все возможное для достижения компромисса в интересах большинства израильтян, однако разногласия между правящей коалицией и оппозицией оказались непреодолимы. "Я намерен объявить общий трудовой спор на израильском рынке, который в случае необходимости станет всеобщей забастовкой", - заявил Бар-Давид, слова которого приводит газета Yedioth Ahronoth.

Ранее в понедельник депутаты Кнессета одобрили в окончательном чтении первый закон в рамках судебной реформы. Документ получил голоса 64 депутатов 120-местного законодательного собрания, представляющих правящую коалицию, оппозиционные парламентарии при этом решающее голосование бойкотировали, покинув зал заседаний.

На голосование был вынесен проект закона об отмене так называемого принципа разумности, этот документ является частью запланированной правительством Израиля судебной реформы. Это один из ключевых и наиболее спорных пунктов плана изменений судебного законодательства. В соответствии с этим законом будут ограничены полномочия Верховного суда Израиля. До сих пор высшая судебная инстанция имела право блокировать любое решение правительства, которое было бы сочтено юридически необоснованным, реформа ограничит эти полномочия судебной власти.

Противники реформы считают, что предложенный кабмином план преобразований судебной системы подрывает основы демократии в Израиле. Правительство во главе с Биньямином Нетаньяху настаивает, что реформа, напротив, сделает политическую систему страны более демократичной. Попытки правящей коалиции и оппозиции найти компромиссное решение этой проблемы до сих пор не увенчались успехом, несмотря на посреднические усилия президента страны Ицхака Герцога.