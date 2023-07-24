Путин подписал закон о запрете смены пола

Запрет не касается вмешательств, связанных с лечением врожденных аномалий и пороков развития, а также генетических и эндокринных заболеваний, связанных с нарушением формирования половых органов у детей

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о введении в России запрета на операции по смене пола. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Документ вносит изменения в закон об основах охраны здоровья граждан и дополняет его новой статьей, запрещающей проводить медицинские вмешательства, а также применять лекарства, направленные на смену пола. При этом данный запрет не касается вмешательств, связанных с лечением врожденных аномалий и пороков развития, а также генетических и эндокринных заболеваний, связанных с нарушением формирования половых органов у детей. Решение о проведении таких вмешательств будет приниматься врачебными комиссиями медицинских организаций, подведомственных Минздраву.

Принятый закон также устанавливает, что смена пола одним из супругов является основанием для прекращения заключенного им ранее брака. Помимо этого, лица, изменившие пол, согласно документу, не смогут быть усыновителями и опекунами детей.

Новые нормы, как отмечается в сопроводительных документах, будут способствовать защите конституционных нравственных и семейных устоев российского общества, а также сохранению здоровья российских граждан, прежде всего, детей.

Закон вступает в силу со дня его опубликования. При этом его нормы не будут распространяться на лиц, изменивших пол до вступления закона в силу.