Студенты педагогических колледжей смогут работать в детских садах и школах

Порядок допуска студентов к должностям установит Минобрнауки по согласованию с Минтрудом

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет студентам последних курсов педагогических колледжей работать в детских садах и начальной школе. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Уточняется, что работать в детских садах могут только совершеннолетние студенты, обучающиеся по специальности "Дошкольное образование". Для допуска к работе они должны успешно пройти промежуточную аттестацию не менее чем за два предшествующих года обучения. Порядок допуска таких студентов к работе установит Минпросвещения по согласованию с Минтрудом.

Кроме того, документ разрешает студентам, получающим высшее образование, занимать должности в составе учебно-вспомогательного персонала вузов и научных организаций, работать в сфере научного обслуживания таких организаций. Перечень должностей, которые такие студенты смогут занимать, и порядок допуска к ним установит Минобрнауки по согласованию с Минтрудом.

К учебно-вспомогательному персоналу относятся сотрудники, обеспечивающие процесс образования, занятые подготовкой и обработкой документов, предоставлением необходимой организационно-информационной помощи обучающимся. Это, например, секретари и диспетчеры учебных частей, вожатые, младшие воспитатели и их помощники.

Как ранее отмечал спикер Госдумы Вячеслав Володин, принятие закона поможет восполнить кадровый дефицит в школах. "Это особенно важно для сельской местности, где учителей не хватает, в случае болезни или декретного отпуска преподавателя найти замену практически невозможно. Кроме того, молодые люди, получив диплом, уже будут иметь опыт работы и трудовую книжку", - пояснял он.