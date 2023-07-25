История тюменской нефти: наука

​​​​​​​Как гениальные догадки ученых, подкрепленные новаторскими методиками исследования нефтегазоносных бассейнов, предопределили индустриальное будущее региона

Идею о существовании на территории Западной Сибири гигантских запасов нефти и газа выдвинул академик И. М. Губкин. Первоначально она наткнулась на критику оппонентов - в академических кругах устоялось мнение, что разведку на труднопроходимой территории проводить экономически бессмысленно. Чтобы переубедить скептиков, Губкину пришлось развернуть в Тюменской области масштабные нефтепоисковые работы. О вкладе науки в открытие Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции читайте в материале ТАСС.

Необходима детальная геологоразведка

Научное обоснование и подтверждение наличия нефти в Тюменской области Иван Губкин представил в декабре 1934 года в Москве на конференции геологов Западной Сибири. Этому заявлению предшествовала экспедиция в район реки Большой Юган, организованная трестом "Востокнефть" под руководством инженера-геолога В. Г. Васильева. В ходе изысканий установили, что обнаруженные места выхода нефти - естественные, а геологические строения слоев соответствуют условиям, при которых наличие нефти возможно.

"На этом основании в 1935 году в Западную Сибирь была отправлена Обь-Иртышская нефтяная экспедиция, которая в течение трех лет проводила мелкое разведочное бурение в Сургутском и Верхне-Тавдинском районах и также получила положительный материал", - пишут авторы книги "70 лет тюменской геологии: служа Отечеству". Известна телеграмма, направленная из Сургута в редакцию газеты "Советский Север", издававшейся в Тюмени: "Указание выхода нефти Югане подтвердилось тчк Необходимы детальные геологоразведочные работы тчк Геолог Васильев".

В 1934-1938 годах проблемой нефтегазоносности Западной Сибири занимались Н. А. Гедройц и П. И. Лугинец, А. Г. Алексин, Г. Е. Рябухин и другие ученые. Развернулась дискуссия, в которой приняли участие директор Московского нефтяного института М. М. Чарыгин и академик Н. С. Шатский. Все они не исключали наличия промышленных месторождений нефти в Западной Сибири, прежде всего в палеозойских породах.

Оператор Н. Форопонова у электронно-вычислительной машины на автоматизированных промыслах Федоровского нефтяного месторождения © Иван Сапожков, ТАСС

В целом ряде пунктов региона были обнаружены признаки нефтепроявлений. Это, а также рекомендации В. Г. Васильева, Н. П. Туаева, А. Г. Вологодина и других исследователей послужили основанием для решения о расширении поисково-разведочных работ, которое приняло Всесоюзное совещание геологов-нефтяников в 1939 году. Энтузиасты сибирской нефти получили гарантии проведения полного цикла работ - от геофизических исследований до глубокого бурения.

В этом же году начальник Главгеологии В. М. Сенюков направил наркому топливной промышленности Л. М. Кагановичу докладную записку, в которой обосновывал необходимость организации большой геолого-геофизической экспедиции в Западной Сибири в 1939-1940 годах: "На территории Западной Сибири в настоящее время известно шесть пунктов с достоверными признаками нефти - в Сургутском районе, на реке Тавде, в Звериноголовском и Шадринском районах, в окрестностях станций Ганьковской и Называевской. Грандиозная по площади Западно-Сибирская низменность - одна из самых перспективных геологических областей в Сибири по нефтеносности, и уже в настоящее время выделен ряд районов для разведки кайно-мезозойских и более глубоко лежащих палеозойских отложений, в которых предполагаются нефтяные залежи".

В 1940 году Главгеология Наркомата СССР организовала комплексную геологическую экспедицию в Западную Сибирь, которая включала от 10 до 12 партий, и смогла провести до января 1944 года исследования на площади в 500 тысяч квадратных километров.

Практически одновременно на севере Тюменской области, в Тазовском и Пуровском районах, работала первая геологическая экспедиция Главсевморпути. Одно из первых указаний о выходах нефти на Ямале содержится в письме инженера А. Д. Суворова в газету "Индустрия": "Ведя исследования по реке Вастьюган, притоке Оби, невдалеке от впадения в Обскую губу, на одном из берегов я обнаружил выходы мазута и в воде нефтяные круги плавающей нефти. Жители глухих мест применяли в тяжелые годы эту жидкость, собирая и делая из нее коптилки".

Разведчики недр получили поддержку науки

Центром дислокации нефтеразведочной и геофизической экспедиций стала Тюмень, получившая статус областного центра в 1944 году. Сторонники наличия нефти в Западно-Сибирской геологической провинции имели мощную поддержку Тюменского областного комитета партии, заинтересованного в развитии промышленности на территории региона. В это время в ученых кругах развернулись дебаты, где и как именно искать нефть. В мае 1945 года на первой сессии только что созданного в Новосибирске Западно-Сибирского филиала Академии наук СССР был заслушан доклад "Перспективы нефтеносности Западной Сибири и пути дальнейших геологических исследований" томского геолога М. К. Коровина, активно отстаивавшего позицию существования нефтегазовой провинции под Тобольском.

Нефтяники (слева направо): главный геолог Сургутского управления буровых работ № 3 В. Безруков, начальник геологического отделения производственного объединения "Сургутнефтегаз" А. Сайфуллин, главный геолог Бирского управления буровых работ В. Катеринич, начальник управления А. Щербанин и секретарь парткома управления В. Суворов во время совещания © Виктор Воног, ТАСС

В 1947 году группа ученых под руководством академика Д. В. Наливкина составила развернутую программу, которая предусматривала в основном изучение южных районов Западно-Сибирской равнины. В канун 1948 года министр геологии СССР И. И. Малышев утвердил решение технического совета Министерства о проведении геологических работ в восточных районах страны. Первоочередной задачей определили бурение опорных скважин в районах Тюмени, Барабинска, Колпашево, Тавды, Тобольска, Тары, в среднем течении рек Кеть, Васюган и Вах, в устье рек Иртыш и Вах.

Хотя число сторонников губкинского прогноза нефтеносности Западно-Сибирской низменности с годами увеличивалось, решающих аргументов у геологов в пользу освоения недр долгое время не находилось. Потому так важны были все конкретные действия последователей теории И. М. Губкина: М. К. Коровина, Р. Ф. Гуголя, В. Г. Васильева, Ю. Г. Эрвье и других.

В 1950-е годы геологические исследования вышли на качественно новый уровень, возникла необходимость более тщательной обработки геологических материалов, полученных в результате поисково-разведочных работ. Поэтому в 1955 году в составе треста "Тюменьнефтегеология" открыли Центральную научно-исследовательскую лабораторию для изучения геологического строения и перспектив нефтегазоносности Западно-Сибирской низменности. Разведчики недр получили поддержку науки. Тщательнейший анализ имеющихся геологических материалов, полученных еще до первых фонтанов, однозначно указывал на закономерный характер появления газа и нефти в Берёзово и Шаиме. Получение первых притоков из глубоких скважин - результат реализации хорошо продуманных и научно обоснованных рекомендаций.

Инженер Н. Востров в вычислительном центре ЗапСибНИГНИ © Иван Сапожков, ТАСС

В 1960 году Министерство геологии и охраны недр СССР решило организовать филиал Института геологии, геофизики и минерального сырья в Тюмени. Научное направление возглавил Н. Н. Ростовцев, один из выдающихся продолжателей дела И. М. Губкина. В 1963 году ученый опубликовал монографию "Геология и нефтеносность Западно-Сибирской низменности - новой нефтяной базы СССР", а год спустя подготовил к изданию двухтомник из серии "Геология СССР", который назывался "Западно-Сибирская низменность".

Эти работы стали новым крупным этапом в изучении геологического строения и нефтегазоносности Западно-Сибирской плиты. Они явились той научной основой, которая обеспечила успешные поиски месторождений нефти и газа и ключевые открытия в Западной Сибири 1960-х и первой половины 1970-х годов, когда в этой провинции была сформирована главная база СССР по добыче углеводородного сырья.

В 1964 году Ростовцев, единственный в то время в Тюмени доктор геолого-минералогических наук, возглавил Западно-Сибирский научно-исследовательский геологоразведочный нефтяной институт (ЗапСибНИГНИ).

В одном ряду с космосом и атомом

Открытие шаимской нефти, по признанию академика А. А. Трофимука, положило конец сомнениям о возможности ее обнаружения в Сибири. Тем не менее пессимизм в оценке перспектив разведки еще долго преследовал первопроходцев. Даже когда были открыты крупные залежи нефти в районе Обь-Иртышского междуречья - в Усть-Балыке и Мегионе - в Госкомиссии по запасам полезных ископаемых СССР высказывались сомнения относительно рентабельности добычи.

Ситуация изменилась с активным внедрением новых технологий. В 1969 году ЗапСибНИГНИ стал первым научным подразделением "Главтюменьгеологии". В геологической отрасли страны это был единственный случай, когда науку и производство объединили не формально, а по существу - юридически. Резко возросла отдача от научных разработок. Производство получило более 10 тысяч научных специалистов по обоснованию перспектив нефтегазоносности как крупных территорий, так и локальных площадей. Только в 1973 году в институте было разработано около 100 рекомендаций, в том числе предложения к перспективным планам развития поисково-разведочных работ в Западной Сибири до 1990-2000 годов. Большую их часть приняли к реализации.

Лаборатория проблемных исследований геологии нефти и газа ЗапСибНИГНИ © Иван Сапожков, ТАСС

В 1975 году в Тюмени было открыто Западно-Сибирское отделение Всесоюзного научно-исследовательского института геофизических методов разведки (ЗапСибВНИИГеофизики). За десятилетие его существования был выполнен целый ряд крупных научно-технических разработок, заложены первые крупные контракты с зарубежными фирмами по разработке и совместному внедрению новых геофизических технологий.

В 1983 году был создан Западно-Сибирский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт технологий глубокого разведочного бурения (ЗапСибБурНИПИ). На него возложили задачи выполнения НИОКР по исследованию, разработке и совершенствованию технологии и техники строительства глубоких поисковых, параметрических и разведочных скважин. Именно в ЗапСибБурНИПИ под руководством профессора А. У. Шарипова была создана научная школа по разработке и применению экологически безопасных полимерных систем в глубоком бурении, рецептуры которых были защищены более чем 50 российскими патентами.

Все эти годы наука постоянно совершенствовала методику работ, ускоряла процесс поиска и разведки, помогая сделать добычу нефти и газа более эффективной. "Ни одной стране мира не удалось открыть такой гигантской нефтегазоносной провинции как Западно-Сибирская, разведать огромное количество уникальных месторождений нефти и газа, - подводит итог академик РАН, доктор геолого-минералогических наук А. Э. Конторович. - Это научное достижение стоит в одном ряду с обычно упоминаемыми выдающимися результатами деятельности советской науки в освоении космоса и энергии атома".

На первом плане - трудноизвлекаемые запасы

Ректор Тюменского государственного университета Иван Романчук:

- Работа советской нефтегазовой промышленности почти на 100% велась на основе прогнозов и разработок отечественной науки на собственном оборудовании. В Советском Союзе самостоятельно и эффективно осваивали собственные гигантские месторождения. Основные открытия на территории Тюменской области были сделаны в 1956-1965 годах - Шаимское, Мегионское, Усть-Балыкское и Сургутское месторождения. На их базе были сформированы первые предприятия по нефтедобыче.

До триумфального роста нефтегазовой отрасли еще было далеко, в советских элитах боролись и существовали две точки зрения на развитие отрасли. Первый - продолжить работать со старыми месторождениями, которые уже были обустроены и пока имели неплохой потенциал. Второй - пойти на риск и решительно зайти на территорию Западной Сибири. Победила вторая точка зрения, именно ее поддержали на XXIII съезде КПСС. В последовательном продавливании этого решения участвовали секретари Тюменского обкома Б. Е. Щербина и А. К. Протозанов, геологи Ф. К. Салманов и Р. Г. Эрвье.

Сегодня все более актуальным становится пересмотр методов добычи углеводородов. На передний план выходят вопросы работы с трудноизвлекаемыми запасами углеводородов и оптимизация инфраструктуры нефтедобывающих компаний. Например, в "Газпром нефти" на протяжении нескольких лет разрабатывается модульная стратегия обустройства месторождений. В сотрудничестве с компанией исследователи ТюмГУ занимаются поиском решений в рамках уникального проекта "Модульный куст". Ученые создают адаптивную технологическую платформу для блочно-модульной компоновки оборудования, находящегося на поверхности кустовой площадки.

Сейчас мы выполняем задачу по восстановлению инновационной нефтегазовой отрасли, вновь создаем технологии управления процессами добычи нефти и газа: "умные" скважины, "умные" месторождения, оптимизация процессов с помощью IT-инструментов.

В вузе работали и работают ключевые структуры, которые проводят исследования по запросу нефтегазодобывающих компаний.

В течение длительного времени мы сотрудничаем с "ГМС Нефтемаш". В университете создана базовая кафедра компании. В 2021 году стартовали опытно-промышленные испытания уникальной системы бесштанговой добычи нефти, участие в разработке которой приняли университетские исследователи. Научные работники НЦМУ ТюмГУ занимаются созданием цифровой модели установки для последующего увеличения объемов добычи и сокращения расходов на содержание.

Инженер по глинистым растворам АО "Ноябрьскнефтегаз" Валерий Шаньгин проверяет качество очистки бурового раствора © Алексей Щукин, ТАСС

Совместное решение технологических задач

Губернатор Тюменской области Александр Моор:

- Традиционным вектором научно-технологического развития региона остаются вопросы повышения эффективности добычи и переработки углеводородного сырья. От геологоразведки требуется больше усилий, так как стоит задача введения в промышленное освоение новых месторождений в сжатые сроки и с максимальной эффективностью, отсюда особые требования предъявляются к профессионализму кадров и применяемым технологиям. По отдельности решить задачи, которые стоят перед нефтегазодобывающими предприятиями, невозможно. Нужно консолидировать усилия.

С этой целью в 2021 году был создан Нефтегазовый кластер Тюменской области, участники которого - более 115 предприятий из почти 20 регионов - совместно ищут ответы на сложные технологические вызовы. Сегодня он объединяет крупнейшие добывающие компании, производителей продукции для ТЭК и ОПК, высокотехнологичного оборудования, нефтесервисные и научные организации. За последние два года подано на рассмотрение порядка 200 технологических проектов, 15 из них проходят опытно-промышленные испытания. Мы договорились с нефтегазовыми компаниями о сокращении срока проведения опытно-конструкторских работ с двух лет до практически полугода.