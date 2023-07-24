Срок уведомления Минюста об изменении сведений в ЕГЮРЛ увеличили до семи дней для НКО

В законодательных актах ранее были разные подходы к обновлению и учету данных о юридических лицах

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который увеличивает с трех до семи дней срок информирования некоммерческой организацией (НКО) Минюста об изменении сведений, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ). Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Ранее в законодательных актах были разные подходы к обновлению и учету данных о юридических лицах.

Как поясняла первый зампред комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Любовь Глебова, закон устраняет разницу в сроках подачи документов в регистрирующий орган, установленных для некоммерческих и коммерческих организаций.

По словам сенатора, изменение связано с тем, что коммерческие организации представляют в свой регистрирующий орган - Федеральную налоговую службу - эти сведения в течение семи дней, в то время как некоммерческие организации должны были подавать аналогичные документы в течение трех дней.

Закон вступает в силу со дня официального опубликования.