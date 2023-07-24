Дом Москвы в Сухуме передал двум медучреждениям Абхазии медицинские изделия

Помощь оказали в рамках программы правительства Москвы по поддержке соотечественников, проживающих за рубежом

СУХУМ, 24 июля. /ТАСС/. Культурно-деловой центр "Дом Москвы в Сухуме" передал Галской районной больнице и Сухумской городской поликлинике медицинские изделия. Помощь оказана в рамках реализации программы правительства Москвы по поддержке соотечественников, проживающих за рубежом, Департаментом внешнеэкономических и международных связей города Москвы, сообщила пресс-служба Дома Москвы в понедельник.

"Дом Москвы в Сухуме передал медицинские изделия индивидуального пользования Центральной районной больнице города Гал и Сухумской городской поликлинике. В 2022 году представители этих медучреждений обратились в Дом Москвы с просьбой оказать поддержку в приобретении телескопических костылей, ходунков, противопролежневых матрасов, инвалидных колясок, измерителей артериального давления и концентрации глюкозы в крови, а также пульсометров и других медицинских изделий", - говорится в сообщении.

Отмечается, что главные врачи медучреждений Астамур Гамгия и Лиана Ампар поблагодарили Дом Москвы за оказанную помощь, отметив высокое качество медизделий, необходимых как в работе стационара, так и в поликлинической службе.

В июне прошлого года Дом Москвы в Сухуме передал медицинское оборудование Очамчырской Центральной районной больнице.