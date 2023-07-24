В День Ленобласти ограничат движение на федеральной трассе М-10 "Россия"

По нескольким улицам на территории Тосно также введут ограничения движения

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 июля. /ТАСС/. Дорожное движение ограничат 5 августа на федеральной трассе М-10 "Россия" через Тосно в 96-й день рождения Ленинградской области. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе областного правительства.

"В 96-й день рождения Ленинградской области праздничные мероприятия ограничат движение транспорта. Ограничение движения на федеральной трассе М-10 "Россия" продлится меньше суток, внутри Тосно - в зависимости от адреса от недели до одного дня. Федеральная автомобильная дорога - с 07:00 5 августа до 00:00 6 августа на участке федеральной автомобильной дороги М-10 "Россия" через Тосно по проспекту Ленина от перекрестка с шоссе Барыбина до перекрестка с улицей Пожарный проезд", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что по нескольким улицам движение также ограничат на территории Тосно. К примеру, по улице Победы от проспекта Ленина до дома №7 по улице Горького с 18:00 1 августа до 00:00 7 августа. С 6:00 до 12:00 5 августа движение ограничат по улице Советской от проспекта Ленина до улицы Серова (с перекрытием трех выездов с дворовых территорий и улицы Максима Горького). Также с 4 по 6 августа ограничат въезды к зданию МФЦ на Советской улице и к Универмагу на проспекте Ленина.

День Ленинградской области отмечают каждый год в первую субботу августа, в 2023 году она выпала на 5 августа. Торжественные мероприятия, посвященные празднованию 96-й годовщины, пройдут в Тосно. Начнется праздник с презентации муниципальных образований, запланирован праздничный концерт с участием звезд российской эстрады, также губернатор Александр Дрозденко объявит тему следующего года Ленинградской области. Завершится мероприятие праздничным фейерверком.

Ранее Дрозденко также сообщал, что День Ленинградской области в 2024 году пройдет в Кудрове.