Причиной сбоя в работе "Википедии" стала DDoS-атака

Сейчас доступ к ресурсу полностью восстановили

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Проблемы с доступом к "Википедии" были связаны с DDoS-атакой на серверы некоммерческого фонда Wikimedia Foundation, управляющего инфраструктурой, на которой работает онлайн-энциклопедия. Об этом сообщил ТАСС исполнительный директор "Викимедиа ру" (поддерживает русскоязычную версию "Википедии") Станислав Козловский.

Ранее в Telegram-каналах появилась информация о том, что в России началась блокировка "Википедии". Козловский опроверг информацию о блокировке "Википедии" на территории России, однако через несколько часов россияне стали массово жаловаться на сбои в работе ресурса. К утру проблема была устранена.

"Из Wikimedia сегодня сообщили: "Фонд Викимедиа стал свидетелем DDoS-атаки на свои серверы в минувшие выходные, которая затронула обычный трафик на сайтах Викимедиа из некоторых частей США и Европы, включая Россию. Группа обеспечения надежности сайта Фонда немедленно приняла необходимые контрмеры для решения проблемы", - привел Козловский сообщение фонда.

В фонде также отметили, что доступ к "Википедии" полностью восстановлен.