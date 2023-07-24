Во время саммита Россия - Африка в Петербурге примут особые меры безопасности

Руководителям предприятий и организаций города, в частности, рекомендовали перевести сотрудников на дистанционную работу 26-28 июля

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 июля. /ТАСС/. Прибытие в Санкт-Петербург лидеров десятков государств на саммит Россия - Африка потребует принятия особых мер безопасности в городе. Об этом сообщил в понедельник в эфире "Радио России" губернатор Петербурга Александр Беглов.

По словам губернатора, дополнительные меры также примут в сфере транспортного обслуживания и работе экстренных служб.

"В "Экспофоруме" пройдет саммит Россия - Африка. Ждем в гости лидеров десятков государств, что потребует особых мер безопасности. Подписал постановление с рекомендацией руководителям предприятий и организаций в эти дни, 26-28 июля, перевести сотрудников на дистанционную работу. Это позволит снизить транспортную нагрузку на основные городские магистрали, поможет обеспечить нормальную работу городского общественного транспорта и экстренных служб", - сказал Беглов.

Губернатор призвал горожан "проявить понимание, быть гостеприимными и доброжелательными". Он пообещал сделать все возможное, чтобы неудобства для горожан были минимальными.

Второй саммит Россия - Африка пройдет в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним состоится экономический и гуманитарный форум. Мероприятие, как и в предыдущий раз, пройдет под девизом "За мир, безопасность и развитие". Организатором выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума.