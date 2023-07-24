Минтруд подготовил проект о единовременных выплатах родителям пострадавших в СВО

Размер выплаты составит 100 тыс. рублей

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Минтруд России подготовил проект о единовременных выплатах родителям детей, пострадавших в ходе специальной военной операции. Размер выплаты составит 100 тыс. рублей, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

Соответствующий приказ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Минтрудом по поручению президента подготовлен проект указа о единовременных выплатах родителям детей, пострадавших в специальной военной операции. Документ размещен для общественного обсуждения", - говорится в сообщении.

Согласно проекту указа, выплаты предусмотрены семьям детей в возрасте до 18 лет, получивших ранение или травму в период с 24 февраля 2022 года, проживающие в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, а также в регионах, прилегающих к зоне проведения специальной военной операции - Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Орловской и Ростовской областях, Краснодарском крае и Республике Крым. В документе указано, что единовременная выплата назначается на каждого пострадавшего ребенка.

Отмечается, что порядок получения выплаты будет установлен правительством. Ее размер составит 100 тыс. рублей. Также эта мера поддержки не будет учитываться при предоставлении других социальных выплат. Кроме того, проектом указа регионам рекомендуется предусмотреть для пострадавших детей возможность ежегодного отдыха и оздоровления, при необходимости - санаторно-курортного лечения.