Россияне завоевали три золотые и одну серебряную медаль на олимпиаде по химии в Цюрихе

В состязаниях участвовали 348 старшеклассников

ЖЕНЕВА, 24 июля. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Российские старшеклассники завоевали три золотые и одну серебряную медаль на 55-й Международной олимпиаде по химии в Цюрихе (16-25 июля). Церемония награждения, состоявшаяся в понедельник, транслировалась онлайн на сайте олимпиады.

Награды получили все четверо участников из сборной команды России. Золотых медалей удостоены Никита Перов (11-й класс, Республика Татарстан), Сергей Росляков (11-й класс, Москва) и Вадим Харисов (10-й класс, Республика Башкортостан), серебряную медаль завоевал Алексей Михеев (10-й класс, Алтайский край).

Как сообщили ТАСС в оргкомитете олимпиады, в Цюрих прибыли 89 делегаций. В состязаниях участвовали 348 старшеклассников. Золотых медалей удостоены 10% участников, серебряных - 20%, бронзовых - 30%.

56-я Международная олимпиада по химии пройдет в июле 2024 года в Саудовской Аравии.