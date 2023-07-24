К юбилею НИИ Склифосовского в Москве выпустили тематические билеты "Единый"

Приобрести такие проездные можно в кассах и автоматах по продаже билетов на Кольцевой линии метро и внутри кольца

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Транспортные билеты "Единый" в тематическом оформлении выпустили в Москве к 100-летию НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского. Об этом сообщили в понедельник в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Не перестаем радовать вас новыми тематическими "Едиными" на одну и две поездки. На этот раз посвятили их 100-летию НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского. Как рассказал [заммэра столицы] Максим Ликсутов, купить такие проездные можно в кассах и автоматах по продаже билетов на Кольцевой линии метро и внутри кольца", - говорится в сообщении.

Также в честь векового юбилея института поздравления появились на Смоленском метромосту, на медиафасадах Единого диспетчерского центра, павильона "Московский транспорт" и на экранах в переходах Московского метрополитена.