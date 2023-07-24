Против Тилля Линдеманна выдвинули новые обвинения в насилии

По данным портала ORF, обвинения выдвинула австрийка, которая получила через соцсети приглашение на вечеринку с участниками Rammstein

ВЕНА, 24 июля. /ТАСС/. Еще одна женщина обвинила фронтмена немецкой группы Rammstein Тилля Линдеманна в насилии. Об этом сообщает портал ORF.

Австрийка Беате Х., чье имя портал изменил по просьбе самой женщины, рассказала ORF, что получила через соцсети приглашение на вечеринку с участниками группы. Позже Линдеманн пригласил Х. и других девушек в свой гостиничный номер. Х. утверждает, что музыкант хотел вступить с ней в половую связь. После отказа он бросил ее на кровать и несколько раз ударил по ягодицам. Беате Х. заявляет, что все произошло без ее согласия.

Новые обвинения появляются в преддверии концертов группы в Вене, запланированных на 26 и 27 июля. Почти 17 тыс. человек подписали петицию с призывом отменить концерты Rammstein в Австрии, в среду противники группы намерены организовать демонстрацию.

Об обвинениях против Rammstein

Группа столкнулась с волной обвинений в сексуальных домогательствах после того, как ирландка Шелби Линн рассказала в соцсетях, что в ходе вечеринки на концерте Rammstein в Вильнюсе в мае ей подмешали наркотики в напиток. По ее словам, Линдеманн пытался склонить ее к сексу и пришел в ярость, когда получил отказ. Девушка утверждает, что в целом смутно помнит тот вечер, а на следующий день обнаружила на теле синяки.

14 июня прокуратура Берлина сообщила, что начала предварительное расследование в отношении Линдеманна по обвинениям в преступлениях на сексуальной почве и в распространении наркотических препаратов. По словам прокуратуры, в отношении певца поступили жалобы "от трех лиц".

В июле две женщины обвинили в насилии клавишника Кристиана Флаке Лоренца. Некоторые женщины давали показания под присягой, и за ложные показания им грозит тюремный срок.

В Rammstein категорически отвергли все обвинения.