Украинский суд продлил на два месяца домашний арест главе Черкасской епархии УПЦ

Митрополиту Феодосию предъявили обвинения в разжигании межконфессиональной розни и оправдании действий России

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Суд на Украине продлил на два месяца срок пребывания под домашним арестом главе Черкасской епархии канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополиту Феодосию. Об этом сообщается в Telegram-канале Черкасской епархии.

"24 июля 2023 года на заседании Сосновского районного суда города Черкассы состоялось очередное рассмотрение дела об определении меры пресечения для управляющего Черкасской епархией митрополита Черкасского и Каневского Феодосия. По решению суда архиерею продлили круглосуточный домашний арест сроком на два месяца, до 21 сентября 2023 года", - говорится в сообщении.

12 апреля суд в Черкассах назначил митрополиту Феодосию меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца. 1 июня она была продлена на такой же срок. Служба безопасности Украины (СБУ) 17 мая направила в суд обвинительное заключение в отношении иерарха. Ему предъявлены обвинения в разжигании межконфессиональной розни и оправдании действий России, что на Украине считается преступлением. Обе эти статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет. В качестве предполагаемого доказательства вины митрополита СБУ называет модернизацию по его указанию сайта епархии в 2020 году "по образцу" сайтов Русской православной церкви. Сам обвиняемый заявил, что уголовное дело против него сфабриковано по доносам клириков, которых он запретил в служении за аморальное поведение или уклонение в раскол.

В 2022 году СБУ возбудила 52 уголовных дела, в которых фигурируют 55 священнослужителей УПЦ, в том числе 14 архиереев. Уголовному преследованию по обвинению в "разжигании религиозной вражды" с прошлого года были, в частности, подвергнуты наместник Киево-Печерской лавры Павел, митрополит Тульчинский Ионафан (Елецких), а также Иоасаф - бывший митрополит Кировоградский, а ныне митрополит Васильковский. Украинский суд 11 мая приговорил Иоасафа к трем годам тюрьмы условно с испытательным сроком в два года.

На Украине поставлена задача полностью запретить каноническую УПЦ, соответствующий законопроект по поручению президента Владимира Зеленского подготовлен правительством и внесен в парламент. Власти поощряют рейдерские захваты храмов УПЦ сторонниками Православной церкви Украины (ПЦУ), которая была создана в 2018 году из двух раскольнических церковных структур, а также делают все для перерегистрации религиозных общин УПЦ и их перехода под юрисдикцию ПЦУ. Как сообщал 9 июня адвокат Никита Чекман, выступающий в интересах УПЦ, более 100 общин канонической церкви незаконно переведены в юрисдикцию раскольников. Власти разорвали с УПЦ договор аренды Киево-Печерской лавры и требуют от монахов покинуть обитель.