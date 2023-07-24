В Орловской области к 80-летию освобождения региона проведут более 300 мероприятий

Празднование завершится фейерверком

ТАСС, 24 июля. Более 300 праздничных мероприятий, среди которых выставки, концерты, фестивали и салют, пройдут в Орле с 3 по 6 августа в честь 80-летней годовщины освобождения региона от немецко-фашистских захватчиков. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе облправительства.

"Запланирован самый широкий спектр тематических выставок, интерактивных программ, концертов и фестивалей. Центральные мероприятия пройдут в Орле 5 августа", - говорится в сообщении.

На 3 августа запланировано открытие фотовыставки "Мои Курские улицы" в доме-музее В. А. Русанова, выставки "Выстояли и победили!" и "Илья Лебедев и Екатерина Камынина. Ко Дню Великой Победы". В этот же день в театре имени И. С. Тургенева состоится праздничный концерт с участием коллективов Орловской государственной филармонии и приглашенных солистов из Санкт-Петербурга. Также Орловский краеведческий музей подготовил совместно с Музейно-храмовым комплексом ВС РФ фотовыставку, посвященную памятным страницам в истории Орловской области - 80-летию битвы на Курской дуге.

"На сегодняшний день по планам все это закончится 5-го числа большим фейерверком в Орле, который будет проходить на трех площадках - это и Центральная площадь, и Северный район, и 909-й квартал, чтобы все люди могли получить хорошие эмоции и вспомнить наших героев - тех, кто были 80 лет назад, и тех, кто сегодня [участвует] в специальной военной операции", - отметил в понедельник во время прямого эфира в социальной сети "ВКонтакте" губернатор Андрей Клычков.

Орел освободили от нацистов утром 5 августа 1943 года в ходе Курской битвы войсками Западного, Центрального, Воронежского, Брянского и Степного фронтов. По приказу Сталина в этот день в Москве дали салют войскам, освободившим города, поэтому Орел вместе с Белгородом, который освободили в этот же день вечером, носят неофициальное звание городов Первого салюта.