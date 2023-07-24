В Тюмени ввели запрет на движение судов из-за падения уровня воды в Туре

Ограничения ввели на участке с 185 км по 175,1 км реки

ТЮМЕНЬ, 24 июля. /ТАСС/. Запрет на движение судов по Туре ввели в Тюмени из-за ЧС природного характера, вызванной резким падением уровня воды в реке. Соответствующий приказ опубликовали в понедельник на сайте администрации Обь-Иртышского бассейна внутренних водных путей.

"В целях обеспечения безопасных условий судоходства на участке с 185 км по 175,1 км реки Туры в связи с возникшей ЧС природного характера, вызванной резким падением уровня воды в реке Туре, запретить движение судов на участке с 185 км по 175,1 км реки Туры внутренних водных путей Обь-Иртышского бассейна, кроме вспомогательных судов, обеспечивающих контроль за месторасположением и состоянием плавучих средств, создающих искусственный подпор с 24 июля 2023 года с 07:00 (мск)", - говорится в документе.

В начале июня губернатор Тюменской области Александр Моор ввел режим повышенной готовности для профилактики возможных рисков, связанных с деятельностью промышленных предприятий.