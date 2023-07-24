24 июля, 19:30

UNIСEF сообщил, что жертвами конфликта в Судане стали 435 детей

Более 2 тыс. получили ранения

КАИР, 24 июля. /ТАСС/. По меньшей мере 435 детей были убиты, более 2 тыс. пострадали в результате военных действий между армией и силами быстрого реагирования (спецназом) Судана. Такие данные приводит на 100-й день боестолкновений Детский фонд ООН (UNIСEF).

Читайте также
Что известно о вооруженных столкновениях в Судане

"Не менее 435 детей были убиты в ходе конфликта и более 2 тыс. получили ранения", - говорится в отчете, опубликованном на сайте организации. UNIСEF подчеркивает, что "реальная цифра, вероятно, намного выше". По данным фонда, почти 14 млн несовершеннолетних нуждаются в срочной гуманитарной помощи.

Кроме того, Детский фонд ООН сообщил, что "получил сообщения о 2,5 тыс. случаев вопиющих нарушений прав детей" в Судане. UNIСEF подчеркивает, что школам, больницам, объектам критически важной инфраструктуры, от которых зависят дети, нанесен материальный ущерб. "Нападениям подверглись и гуманитарные работники, а объекты, транспортные средства и предметы снабжения, в том числе принадлежащие UNIСEF, были разграблены или уничтожены. Подобные нападения подрывают нашу способность оказывать помощь детям", - говорится в отчете. 

Теги:
Судан
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация