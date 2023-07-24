Во Владикавказе открылась летняя школа МГИМО

Для участников проведут лекции, мастер-классы, семинары, обсуждение современных вопросов в области экономики, управления, политики и туризма

ВЛАДИКАВКАЗ, 24 июля. /ТАСС/. Проект "Летняя школа МГИМО" начался во Владикавказе на площадке Северо-Осетинского государственного университета имени К. Л. Хетагурова. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе главы и правительства Северной Осетии.

"Глава РСО - Алания Сергей Меняйло встретился с участниками проекта "Летняя школа МГИМО", который стартовал сегодня на площадке Северо-Осетинского государственного университета имени К. Л. Хетагурова", - говорится в сообщении.

В проекте будут участвовать 20 студентов МГИМО и 30 студентов североосетинских вузов. В течение недели для них будут проходить лекции, мастер-классы, семинары, обсуждение современных вопросов в области экономики, управления, политики, туризма. Также пройдут круглые столы специалистов в области высшего образования с участием профессорско-преподавательского состава МГИМО.

Меняйло поприветствовал участников проекта, отметив, что летняя школа - отличная возможность для студентов и лекторов обменяться опытом и передовыми практиками, завести знакомства и наладить общение.

"МГИМО - один из ведущих вузов страны, и интеграция с ним для нас очень полезна. Летняя школа - это первый шаг в сотрудничестве, и есть целая программа действий по нашему дальнейшему взаимодействию. Считаю, что нужно тянуться ко всему передовому, лучшему, ведь цель состоит в повышении уровня образования и статуса североосетинских вузов. Уверен, Летняя школа МГИМО даст положительный эффект и будет полезна для всех", - отметил Меняйло.

Проведение летней школы стало возможным благодаря соглашению о сотрудничестве между Северной Осетией и МГИМО, подписанному на площадке Петербургского международного экономического форума в июне 2023 года.