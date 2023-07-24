24 июля, 19:42

В Москве отремонтировали вестибюль станции метро "Сретенский бульвар"

Входы и выходы уже открыли

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Обновленный вестибюль станции московского метрополитена "Сретенский бульвар" открыли после ремонта на пять дней раньше запланированного срока. Об этом сообщили в понедельник в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Мы досрочно закончили ремонт вестибюля станции "Сретенский бульвар" Люблинско-Дмитровской линии. Входы и выходы уже открыты. Промыли более 5 тыс. кв. м сводов станции и потолка вестибюля, окрасили более 5 тыс. кв. м поверхностей, переложили 250 м кабельных линий, установили больше 350 новых ламп и светильников, промыли световое оборудование и элементы навигации", - говорится в сообщении. 

Теги:
РоссияМосква
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация