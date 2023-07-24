В Москве отремонтировали вестибюль станции метро "Сретенский бульвар"

Входы и выходы уже открыли

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Обновленный вестибюль станции московского метрополитена "Сретенский бульвар" открыли после ремонта на пять дней раньше запланированного срока. Об этом сообщили в понедельник в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Мы досрочно закончили ремонт вестибюля станции "Сретенский бульвар" Люблинско-Дмитровской линии. Входы и выходы уже открыты. Промыли более 5 тыс. кв. м сводов станции и потолка вестибюля, окрасили более 5 тыс. кв. м поверхностей, переложили 250 м кабельных линий, установили больше 350 новых ламп и светильников, промыли световое оборудование и элементы навигации", - говорится в сообщении.