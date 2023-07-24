В Пензенской области число заразившихся корью увеличилось до 78

По словам министра здравоохранения региона Вячеслава Космачева, ситуация остается нестабильной

ТАСС, 24 июля. Число заразившихся корью в Пензенской области выросло до 78. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

"В Пензенской области зарегистрировано 78 случаев кори. География распространения, помимо Городищенского района, вышла на Кузнецк, Пензу, Шемышейку и Неверкино", - приводятся в сообщении слова зампреда правительства - министра здравоохранения региона Вячеслава Космачева по итогам заседания областной противоэпидемической комиссии. Он отметил, что ситуация по распространению кори в области остается нестабильной.

Ранее сообщалось, что число случаев кори в области увеличилось до 69, большинство из них приходится на детей.

Заместитель министра - начальник управления медицинской помощи детям и службы родовспоможения Марина Воробьева сообщила, что в августе ожидается поставка 3 тыс. доз вакцины против кори. "Она будет направлена на иммунизацию всех подлежащих вакцинации лиц. Пока активными темпами у нас идет иммунизация контактных лиц, отказников и подчищающая вакцинация групп риска. Для этого имеется достаточный запас вакцины. Подчищающая иммунизация для отдельных категорий граждан будет продолжена до конца 2023 года", - приводятся в сообщении слова Воробьевой.

Крупный очаг заболевания выявили в конце июня в селе Средняя Елюзань. Также случаи заражения выявили в Пензе, Кузнецке, Неверкино, Шемышейке. Область получила 2,5 тыс. доз вакцины от кори, приоритетно прививку получают взрослые жители, которые вступали в контакт с заболевшими корью, отмечали в Минздраве региона.