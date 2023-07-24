Российские школьники завоевали четыре медали на международной олимпиаде по химии

Программа олимпиады включала теоретический и практический туры

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Российские школьники завоевали три золотые и одну серебряную медаль на 55-й Международной химической олимпиаде в Цюрихе, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе Минпросвещения РФ.

"В Цюрихе подвели итоги 55-й Международной химической олимпиады, в которой в очном формате участвовали российские школьники. Ребята получили четыре медали: три золотых и одну серебряную", - говорится в сообщении.

Международная олимпиада по химии проводится с 1968 года. Программа олимпиады включала теоретический и практический туры. Российская команда была сформирована по итогам учебно-тренировочных сборов для победителей всероссийской олимпиады школьников по химии, пояснили в министерстве.