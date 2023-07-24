Агентство инфраструктуры: рухнувший в Закарпатской области мост не ремонтировали 66 лет

В ведомстве отметили, что объект находился в аварийном состоянии с 2018 года

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Рухнувший мост через реку Тересва в Закарпатской области не ремонтировался в течение 66 лет. Об этом сообщило Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины.

"Мостовой переход через реку Тересва <...> был построен в 1957 году - с тех пор он ни разу капитально не ремонтировался", - говорится в сообщении на странице ведомства в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Агентство, комментируя обрушение нескольких секций моста, признало, что мост находился в аварийном состоянии с 2018 года, поэтому по нему был запрещен проезд автотранспорта весом более 7 тонн.

В агентстве утверждают, что причиной разрушения моста стал грузовик, перевозивший песок общей массой 45 тонн. "При движении грузовика с песком весом более 45 тонн - допустимый вес был превышен в 7 раз - секции аварийного моста обрушились", - заявили в ведомстве.

В понедельник украинское агентство ТСН сообщило об обрушении моста в Закарпатской области на западе Украины. В результате несколько автомобилей провалились под мост. Информация о пострадавших не приводилась.

Ранее Совет национальной безопасности и обороны Украины решил проверить мосты по всей стране, в том числе в Киеве, в связи с их "опасным состоянием". Ответственным за проверку президент Украины Владимир Зеленский назначил вице-премьера по восстановлению Украины Александра Кубракова. Позже Кубраков заявил, что около 10% мостов на Украине находятся в аварийном состоянии, в том числе два моста с высокой интенсивностью движения, которые расположены в Киеве. Вице-премьер также поручил немедленно приступить к обследованию аварийных мостов и "подготовить соответствующие предложения для системного решения проблем и предотвращения их в будущем".