Дума обсудит повышение призывного возраста и увеличение штрафа за неявку в военкомат

Также на пленарном заседании во втором чтении рассмотрят законопроект об увеличении лимита переводов самому себе без комиссии до 30 млн рублей

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании рассмотрит законопроекты о повышении возраста призыва на срочную службу до 30 лет, об ужесточении ответственности за нарушение требований воинского учета и об увеличении лимита переводов самому себе без комиссии до 30 млн рублей.

Законопроект о повышении призывного возраста будет рассмотрен во втором чтении. Речь идет о проекте, который в марте внесла на рассмотрение палаты группа депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по обороне Андреем Картаполовым, в первом чтении палата приняла документ в июне. Изначально инициатива предполагала прописать в законах "О воинской обязанности и военной службе" и "Об альтернативной гражданской службе" поэтапное повышение нижней границы призывного возраста срочной службы с действующих сегодня 18 лет до 21 года. Верхнюю границу призывного возраста предлагалось установить на уровне 30 лет (сегодня 27 лет).

В ходе работы над законопроектом ко второму чтению комитет Госдумы по обороне поддержал поправку, согласно которой нижняя граница призывного возраста сохраняется на уровне 18 лет, а верхняя составит 30 лет. Как отметил Картаполов, поправками также "расширяются возможности по подписанию контракта для военнослужащих". По его словам, в случае принятия законопроекта во втором чтении депутаты могут сразу рассмотреть его и в третьем, окончательном.

Также во втором чтении будет рассмотрен законопроект об ужесточении ответственности за нарушение требований воинского учета, которым в том числе предусмотрено увеличение до 30 тыс. рублей штрафа для граждан за неявку по повестке военкомата. Сейчас в статье 21.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях (неисполнение гражданами обязанностей по воинскому учету) предусмотрен штраф в размере от 500 до 3 тыс. руб.

Перевод без комиссии

Госдума рассмотрит во втором чтении законопроект об увеличении лимита переводов самому себе без комиссии до 30 млн рублей. В рамках первого чтения эта сумма составляла 1,4 млн рублей. Речь идет об онлайн-переводах между счетами (вкладами) в разных банках. При этом, как указал ранее один из авторов законопроекта, глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, комиссии будут взиматься при кассовом обслуживании, так как банки несут реальные затраты в обслуживании, когда таким образом клиенты осуществляют переводы.

Сейчас клиенты банков могут перевести без комиссии через систему быстрых платежей до 100 тыс. рублей в месяц. Если сумма превышает 100 тыс. рублей в месяц, то комиссия составит не более 0,5% от суммы перевода, но не более 1,5 тыс. рублей.

Также во втором чтении депутаты рассмотрят законопроект, который позволяет Минобороны и подведомственным ему учреждениям закупать товары, работы, услуги у единственных поставщиков на основе любых гражданско-правовых сделок, предусмотренных Гражданским кодексом РФ.

Законопроект позволит в кратчайшие сроки обеспечивать потребность формирований, подразделений, воинских частей и соединений в неотложных срочных "малых закупках" товаров, работ, услуг, исключить организационную и бумажную волокиту, связанную с процедурой включения в план-график соответствующих закупок и последующего заключения государственных контрактов малого объема, осуществлять оплату поставленной продукции непосредственно в местах выполнения специальных задач за наличные денежные средства, в том числе в условиях отсутствия технической возможности осуществления безналичных расчетов.

В первом чтении Госдума рассмотрит законопроект, совершенствующий законодательство в области карантина растений. Как пояснила ТАСС один из авторов законопроекта, первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина, законопроект расширяет понятие "подкарантинная продукция", включая в него продукцию органического растениеводства, что позволит разработать правила и методику проведения карантинного фитосанитарного обеззараживания продукции органического растениеводства.